Собшение вторая мировая Беларусияy

Окружающий мир
Собшение вторая мировая Беларусияy
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
22 марта 1943 года фашисты сожгли белорусскую деревню Хатынь вместе со 149 жителями. Судьбу Хатыни разделили еще 627 белорусских деревень.  Пепел и земля 185-ти  из них были перенесены в Хатыньский мемориал. 
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