Собшение вторая мировая Беларусияy

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22 марта 1943 года фашисты сожгли белорусскую деревню Хатынь вместе со 149 жителями. Судьбу Хатыни разделили еще 627 белорусских деревень. Пепел и земля 185-ти из них были перенесены в Хатыньский мемориал.