Соченение о кожуховском приюте

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Вы нужны животнымДрузья, в Кожуховском приюте содержатся тысячи животных. Много потеряшек и совсем ручных. К сожалению, срок их жизни в муниципальном приюте ограничен. Посмотрите в эти глаза, все хотят хоть немного побыть счастливыми, почувствовать себя любимыми и нужными. Мы - волонтеры, стараемся делать их ненадолго радостными, но нас так мало, а собак море... Если вы хотите подарить помощь, своё внимание и ласку кому-то из них, пусть даже ненадолго - сделайте это сегодня! Пока есть такая возможность, ведь кто знает, что станет с ними завтра...?