Сочинение из картинки

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Картины Ф. Решетникова очень разнообразны. Среди них есть произведения, посвящённые детям и детству. К ним относится картина «Мальчишки», написанная в 1971 году. Герои картины мальчики - друзья, возможно живут в одном дворе или одноклассники. Три мальчика изображены на крыше дома. Небо — темно-синее, ярко горят окна домов, фонари освещают улицы. Значит, изображён поздний вечер. Автор использует тёмные, приглушённые тона, нет ярких красок, картина передаёт спокойствие и умиротворение. Картину можно разделить на три части: верхнюю часть занимает вечернее небо, центр картины - город в огнях, на переднем плане — мальчики. Один из мальчиков рассказчик, видно что мальчик умный, начитанный. Наверное, он прочитал интересную книгу о космосе, о космических полётах, о созвездиях, о спутниках и теперь делится своими знаниями с друзьями. Картина мне очень понравилась. Кажется, что сам находишься на крыше вместе с этими ребятами. Как хотелось бы иметь таких друзей!