Сочинение на тему "день победы"

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Вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее бойцы Великой Отечественной, так же встречаем этот день и мы, их потомки. Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому воевавшему. Сейчас все чаще и чаще звучат слова, что надо считать героями всех воевавших. А сами они, участники тех событий, более сдержанно оценивают свои действия. Пошли воевать, потому что считали это своим долгом, за честь почитали участвовать в защите Родины. Знали, что если не они, то кто же?! Это позже потомки воздвигли монументы, написали тысячи исторических и художественных произведений. А защитники, уходя на фронт, не говорили громких фраз. Знали только слово “надо”. Их отцы и деды воевали за советскую власть, а им пришлось отстаивать само право человека на жизнь, на существование свободы на земле. Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою славную молодость, плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как коротка и уязвима человеческая жизнь и как все-таки много может сделать человек — отдать свою во имя счастья других. Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость народов. Но не только помнить, а быть достойными их подвига, не допустить повторения, уже современной, войны. Именно об этом мечтали бойцы второй мировой, они мечтали, чтобы та война стала последней. Но как это сделать?! Разве это возможно?! Да, если объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль потратить жизнь, даря людям мир.