Сочинение на тему " Герои - один пошлее другого".(Образная система поэмы Н.В.Гоголя " Мёртвые души") Помогите пожалуйста написать сочинение
Литература
Сочинение на тему " Герои - один пошлее другого".(Образная система поэмы Н.В.Гоголя " Мёртвые души") Помогите пожалуйста написать сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От героя к герою Гоголь обнажает преступную жизнь помещиков. Образы даны по принципы все более глубокого духовного оскудения и морального падения. Современники Гоголя считали, что мертвыми душами в поэме являются сами помещики, а "позади мертвых душ – души живые" (Герцен) . В каждом раскрыта одна из разновидностей духовной смерти. Рассказ Гоголя о жизни помещиков превращается в обвинительный акт крепостнической действительности. Автор хочет разбудить таким образом души людей, единственная цель которых в условиях крепостного право – прибирать все себе. Спасение России он видел в уничтожении таких хозяев жизни.
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