СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ МОЙ ВОЛГОГРАД

Гость: Гость:

Я живу в России. Россия - большая страна. В России красивая природа. Есть много лесов, рек, полей, гор и красивых пейзажей. Я живу в Курской области. (г. Волгоград) Наша область имеет длинную и богатую историю. Много всемирно известных людей родились здесь. Например, композитор Георгий Свиридов, писатели Аркадий Гайдар, Константин Воробьев, архитектор Вячеслав Клыков. Но больше всего я люблю природу моего родного края. Я люблю пойти в лес, потому что я могу собирать грибы и ягоды осенью. Зимой есть много снега. Я могут кататься на лыжах, коньках, санках, играть в снежки и лепить снеговика со своими друзьями. Летом я могу плавать в речке. Реки в нашей стране глубокие, голубые и красивые. Я плаваю с большим удовольствием. Я также люблю кататься на велосипеде. Весной, когда я гуляю в лесу, я рада слышать пение курского соловья. Пение курского соловья известно в России и за границей.