Сочинение на тему Кому хочу я подражать

Русский язык
Сочинение на тему Кому хочу я подражать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леонель Месси это самый крутой футболист мира на равсне Рональдиньё
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