Сочинение на тему мой дружный класс

Обществознание
Сочинение на тему мой дружный класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 У меня самый дружный класс в школе и я его очень  люблю.Конечно же он не такой идеальный , и многие постоянно что-нибудь вытворяют , зато мы всегда как единое целое,всегда постоим друг за дружку . И несмотря на все разногласия ,которые у нас бывают, я всё равно люблю свой класс.  Как же весело нам на уроках ,как смеёмся всем классом,когда кто-нибудь накосячит по страшному  .    Многие классы могли бы нам даже позавидовать нашей сплочённости , а всё это благодаря нашему классному руководителю ,который за столько лет проведённых с нами стал нам родным человеком.  Я настолько сроднилась со своим классом ,что они мне стали ,как родные .И мне будет очень жаль  с ними прощаться  ,когда  я закончу школу.
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