Сочинение на тему мой дружный класс

Гость: Гость:

У меня самый дружный класс в школе и я его очень люблю.Конечно же он не такой идеальный , и многие постоянно что-нибудь вытворяют , зато мы всегда как единое целое,всегда постоим друг за дружку . И несмотря на все разногласия ,которые у нас бывают, я всё равно люблю свой класс. Как же весело нам на уроках ,как смеёмся всем классом,когда кто-нибудь накосячит по страшному . Многие классы могли бы нам даже позавидовать нашей сплочённости , а всё это благодаря нашему классному руководителю ,который за столько лет проведённых с нами стал нам родным человеком. Я настолько сроднилась со своим классом ,что они мне стали ,как родные .И мне будет очень жаль с ними прощаться ,когда я закончу школу.