Сочинение на тему "не зная броду, не лезь в воду". Помогите пожалуйста, срочно надо.
Литература
Сочинение на тему "не зная броду, не лезь в воду". Помогите пожалуйста, срочно надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не знать глубины воды и человек прыгая в воду может не понять где заканчивается берег и прыгнув может получить травмы
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