Это зерновая культура большая часть которой выращивается в Азии является основой для питания у многих народов мира

Окружающий мир
Это зерновая культура большая часть которой выращивается в Азии является основой для питания у многих народов мира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта культура называется рис.
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