КРОССВОРД1,2,3 Какие воинские звания были у Егорова 7 букв., Биденко и Горбунова 8 букв. ,Енакиева 7 букв.4 Как разведчики называли Ваню 8 букв.

Литература
КРОССВОРД1,2,3 Какие воинские звания были у Егорова 7 букв., Биденко и Горбунова 8 букв. ,Енакиева 7 букв.4 Как разведчики называли Ваню 8 букв.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По порядку. сержант.ефрейтор.ефрейтор.капитан. а вот про разведчиков не помню
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