Вычислите площадь прямоугольника со сторонами: 9,2см и 3 целых 1/2
Математика
Вычислите площадь прямоугольника со сторонами: 9,2см и 3 целых 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 целых 1/2 = 3,5 см 3,5см*9,2см = 32,2 см^2 Ответ: 32,2 см^2
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