Состав и запиши словасочетания числительное +существительное
Русский язык
Состав и запиши словасочетания числительное +существительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одиннадцать лет, тридцать конфет, две подруги, четвёртый класс, десять килограмм, пятьсот километров.
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