Сочинение на тему ,,От судьбы не уйдёшь" или ,,человек хозяин своей судьбы" Помогите пожалуйста!
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Сочинение на тему ,,От судьбы не уйдёшь" или ,,человек хозяин своей судьбы" Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От судьбы не уйдёшь) Я вам расскажу (на своем опыте) как от своей судьбы не куда это не дениться, как ты на кого-то сказал, например "Что бы ногу сломала,, или "Что бы про неё все забыли,, так это все перейдет все на тебя то что ты наговорила на неё
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