Сочинение на тему ,,От судьбы не уйдёшь" или ,,человек хозяин своей судьбы" Помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

От судьбы не уйдёшь) Я вам расскажу (на своем опыте) как от своей судьбы не куда это не дениться, как ты на кого-то сказал, например "Что бы ногу сломала,, или "Что бы про неё все забыли,, так это все перейдет все на тебя то что ты наговорила на неё