" В 1147 г. пошёл Юрий Ростовский воевать Новгородскую волость. Взял Торжок, да и всю ??сту побрал, а к Святославу прислал сказать, чтобы воевал Смоленскую волость, Святослав пошёл и обаготил племянниками дружину свою... Юрий о...
История
" В 1147 г. пошёл Юрий Ростовский воевать Новгородскую волость. Взял Торжок, да и всю ??сту побрал, а к Святославу прислал сказать, чтобы воевал Смоленскую волость, Святослав пошёл и обаготил племянниками дружину свою... Юрий опять послал сказать Святославу... " О КАКОМ СОБЫТИЙ ИДЁТ РЕЧЬ? ЧЕМ ОНО ЗНАМЕНИТО? ПРОДОЛЖИТЕ РАССКАЗ ЛЕТОПИСЦА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1147-первое упоминание в летописи о Москве.Считается,что в этом году князь Юрий Долгорукий основал Москву. Ааа насчес продолжения...это должно быть в инете: )
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