" В 1147 г. пошёл Юрий Ростовский воевать Новгородскую волость. Взял Торжок, да и всю ??сту побрал, а к Святославу прислал сказать, чтобы воевал Смоленскую волость, Святослав пошёл и обаготил племянниками дружину свою... Юрий о...

История

" В 1147 г. пошёл Юрий Ростовский воевать Новгородскую волость. Взял Торжок, да и всю ??сту побрал, а к Святославу прислал сказать, чтобы воевал Смоленскую волость, Святослав пошёл и обаготил племянниками дружину свою... Юрий опять послал сказать Святославу... " О КАКОМ СОБЫТИЙ ИДЁТ РЕЧЬ? ЧЕМ ОНО ЗНАМЕНИТО? ПРОДОЛЖИТЕ РАССКАЗ ЛЕТОПИСЦА.

Автор: Гость