Сочинение на тему взаимопонимание

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ВЗАИМОПОНИМАНИЕ — способ отношений между отдельными людьми, социальными группами, коллективами, организациями, странами, при котором максимально осмысливаются и учитываются на практике точки зрения, позиции, интересы общающихся сторон. Взаимопонимание является показателем социально-психологического общения и имеет исключительное значение для групповой, общей деятельности людей. Объективной основой взаимопонимания выступает общность интересов, близких и отдаленных целей, взглядов. Взаимопонимание конкретно реализуется через взаимовосприятие вербального и невербального поведения. Взаимопонимание между отдельными людьми предполагает межличностное познание друг друга. Это познание является сложным и динамичным процессом. Его структурные элементы: восприятие внешнего облика; предположительное соотнесение внешних признаков с личностными качествами; объяснение поведения, поступков, формирование первого впечатления; становление ряда образов о другом человеке; понимание личности другого