Заполните таблицу. Заранее спасибо за помощь
История
Заполните таблицу. Заранее спасибо за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он упал потом встал и упал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
<p>С двух участков собрали b одинаковых мешков картофеля,причем со второго учас??ка собрали в 3 раза больше,чем с первого.Сколько мешков карт...
Литература
Какие особенности в поведении А С Пушкина после окончания Лицея отмечает в статье о поэте Ю М Лотман?
География
Какие три из перечисленных географических объектов были известны русским путеше??твенникам к концу XVIIв.? Озеро Байкал Остров Врангеля Полуо...