Сочинение на тему:"Закон и справедливость" по роману А. С. Пушкина "Дубровский

Гость: Гость:

Во все времена были люди, которые смирялись с силой и неизбежностью обстоятельств и готовы были с опущенной головой принять судьбу такой, какая она есть. Но и во все времена жили люди, готовые бороться за свое счастье, люди, не желающие терпеть несправедливость, люди, которым уже нечего терять. С такими людьми мы можем познакомиться на страницах повести А. С. Пушкина "Дубровский". Тяжела для крестьян Кистеневки ситуация, описанная в начале произведения. Горячо любимый и безмерно уважаемый ими барин умер, не вынеся подлых и хитрых козней своего бывшего друга — помещика Троекурова. Сам же Троекуров с помощью взяток и подкупа завладел Кистеневкой, и теперь по закону крестьяне становились собственностью этого жесткого и деспотичного помещика, прославившегося не только своим богатством, но и невежеством и самодурством. Владимир Дубровский, сын покойного хозяина Кистеневки, тоже не может смириться с мыслью, что в доме, где прошло его детство, где умерли его мать и отец, поселится человек, виновный во всех обрушившихся на его голову несчастьях. Дубровский решает сжечь дом и скрыться. Многие крестьяне, проявившие свое недовольство нынешним положением, следуют за ним. Пользуясь уважением и авторитетом среди мужиков, главный герой повести организует отряд разбойников. Стремясь восстановить справедливость, они грабят богатых, предают огню их дома. Конечно, все эти, часто жестокие, меры не могли вернуть им утраченного, но это были реальные, хотя и ошибочные, шаги к новому будущему.