Сочинение на тему.Здесь все было не так,как летом

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Сочинение на тему.Здесь все было не так,как летом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла осень. Наступило 1 сентября. Я пошёл (пошла) в школу. На улице всё было не так, как летом. Всё это было летом: Тепло, солнце, нет дождей, нет школы, каникулы. А осенью всё наоборот: Холод, нет солнца, дожди, школа. А на смену этой поре придёт зима. морозная холодная даже холоднее чем осенью.
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