Сочинение на тему.Здесь все было не так,как летом

Гость: Гость:

Пришла осень. Наступило 1 сентября. Я пошёл (пошла) в школу. На улице всё было не так, как летом. Всё это было летом: Тепло, солнце, нет дождей, нет школы, каникулы. А осенью всё наоборот: Холод, нет солнца, дожди, школа. А на смену этой поре придёт зима. морозная холодная даже холоднее чем осенью.