Сочинение на тему жадность всякому горю начало

Гость: Гость:

"Жадность - всякому горю начало" Недаром это понятие так называется, ведь если жадничать, то можно всего лишиться. Нужно быть щедрым и ничего не жалеть для родных и близких. Правда говорят "всё вернется бумерангом"! Если будете жадничать, то для вас тоже кто-то обязательно пожадничает. А если вы будете щедры, не жалеть чего-то, то к вам это обязательно вернется!)