Сочинение на тему жадность всякому горю начало
Литература
Сочинение на тему жадность всякому горю начало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Жадность - всякому горю начало" Недаром это понятие так называется, ведь если жадничать, то можно всего лишиться. Нужно быть щедрым и ничего не жалеть для родных и близких. Правда говорят "всё вернется бумерангом"! Если будете жадничать, то для вас тоже кто-то обязательно пожадничает. А если вы будете щедры, не жалеть чего-то, то к вам это обязательно вернется!)
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