Сочинение по произведению "Кубок" (как я оцениваю поступок пажа и что бы сделал я н?? его месте)
Литература
Сочинение по произведению "Кубок" (как я оцениваю поступок пажа и что бы сделал я н?? его месте)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паж в первый раз поступил смело, он бросился за кубком не боясь опасности, а бог помог ему в этот раз. Потом он кинулся в бездну только ради награды и погиб. Я бы на месте пажа второй раз бы не пошёл в бездну, повезло один раз, так не стоит ещё пробовать.
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