Сочинение по произведению "Кубок" (как я оцениваю поступок пажа и что бы сделал я н?? его месте)

Гость: Гость:

Паж в первый раз поступил смело, он бросился за кубком не боясь опасности, а бог помог ему в этот раз. Потом он кинулся в бездну только ради награды и погиб. Я бы на месте пажа второй раз бы не пошёл в бездну, повезло один раз, так не стоит ещё пробовать.