Сочинение: Век «нынешний» и век «минувший» в оценке Чацкого и Фамусова

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Сочинение: Век «нынешний» и век «минувший» в оценке Чацкого и Фамусова
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Автор: Гость
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Гость:
Отношение к народу и крепостному праву" Век нынешний: Чацкий выступает против тех людей, которые являются столпами дворянского общества, выступает против порядков екатерининского века. Век минувший: Фамусов – защитник старого века, времени расцвета крепостничества. "Отношение к идеалам" Век нынешний: Идеал Чацкого – свободная независимая личность, чуждая рабской приниженности. Век минувший: Идеал Фамусова – вельможа екатерининского века, «охотники поподличать» . "Отношение к просвещению " Век нынешний: Чацкий защищает право служить просвещению страны путем научной работы, литературы, искусства. Век минувший: Фамусов выступает против книг, в учении видит вред. "Отношение к службе" Век нынешний: Чацкий уходит со службы, т. к. хочет служить Родине, а не прислуживаться начальству. Век минувший: В качестве источника личных выгод видит службу лицам, а не делу. "Отношение к иностранному " Век нынешний: Стоит за развитие национальной культуры, за единение интеллигенции с народом, высокого мнения о нем. Выступает против слепого рабского подражания иностранцам. Век минувший: С пренебрежением относится ко всему народному, национальному, рабски подражает внешней культуре Запада, особенно Франции, пренебрегая своим родным языком. "Отношение к богатству и чинам " Век нынешний: Видит ценность человека в личных достоинствах. Отстаивает свободу мыслей, признает за каждым человеком право иметь свои убеждения, открыто высказывать их. Век минувший: Расценивает человека по его происхождению и количеству крепостных душ. Свято, непогрешимо мнение аристократического общества. "Отношение к любви, браку, счастью. " Век нынешний: Искренность чувства. Век минувший: Любовь – притворство, брак по расчету.
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