Сочинение Жордэн сегодня

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Культурное наследие литературы насчитывает десятки тысяч произведений, которые отличаются своей уникальностью, оригинальностью, содержательностью и яркой подачей сюжета, которая завораживает каждого читателя по – своему. Лично для меня, первой особенностью, произведения на которую я обращаю внимание, является яркость образов главных героев. Так в комедии Мольера, мое внимание не мог не привлечь образ главного героя – господина Журдена. Меня впечатлила его целеустремленность и вера в свои силы, которая послужила хорошим примером для тех, кто не верит в себя и сдается при трудностях. На мой взгляд, именно Журден является одним из самых актуальных героев для современности. Его стремление к лучшей жизни, обусловлено стимулом, не только обеспечить себе материальное благополучие, но и вырасти духовно и морально. На мой взгляд, это более чем достойное стремление, которое вызывает огромную симпатию с моей стороны к персонажу. Такой целеустремленности не хватает многим. И на первый взгляд талантливые, умные, амбициозные люди, которые просто обязаны быть успешными, из –за своих сомнений буквально зарывают себя в рутине будничных реалий, не давая себе возможность вкусить, ту, более лучшую жизнь, виня при этом обстоятельства и дело случая, или же просто боясь быть непонятыми и не принятыми обществом. Журден же не боится общественного мнения, и даже выглядит в глазах окружающих смешным и странным, так как просто люди считают его идею провальной и глупой. Журден не хочет мериться с мещанской жизнью, и стремительно продвигает себя в дворянство. На мой взгляд, основной его ошибкой в этом выступает спешка и чрезмерная наивность, которой пользуются многие люди. Для него важно получить все и сразу, хотя в идеале все приходит постепенно, поэтапно, но ослепленный своими стремлениями, он не пытается это понять. Мне также импонирует и то, что он не просто признает свою глупость, отсутствие манер, невежество и легкое хамство, но и не стыдится этого, напротив, стремясь откорректировать эти черты при помощи репетиторов и учителей. Журден не боится трудностей, не сдается и выходит за рамки существующих в те времена. Мольер создает всех героев живыми, показывая все их недостатки и достоинства, чем еще больше привлекает внимания к своей комедии. Также нельзя не отметить и благородные цели главного героя. Ведь все его стремления сводятся не только к самосовершенствованию, но и обеспечению лучшей жизни для дочери, будущее которой, по его мнению, зависит только от него. Именно эти качества и достоинства делают его актуальным героем не только для нашего поколения, но и в целом для всех эпох. Нельзя боятся трудностей, а тем более сдаваться перед ними. Нужно искать выход из любой ситуации, если этот выход поспособствует лучшей жизни. Целеустремленность – вот главный ориентир в жизни человека. Без нее сложно достичь успеха и получить желаемое. Журден учит нас не бояться и верить, что бы там не думало о нас общество.