Сочинения "что сказал мама"

Русский язык
Сочинения "что сказал мама"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Однажды во время каникул, перед уходом на работу, мама попросила нас с братом убраться в квартире. Мы позавтракали, посмотрели телевизор. Мне позвонили друзья, и мы пошли гулять на улицу. Я катался на велосипеде, потом мы играли в футбол. После обеда гонял на роликах. Друг дал новую компьютерную игру. Пока я её установил, потом немного поиграл, время подошло к вечеру…     Пришла с работы мама. В квартире ничего не убрано. Я начал оправдываться. А мама сказала: «Сделал дело, гуляй смело!».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пож номер 286 б)
Ответить
Геометрия
В треугольнике АВС отрезок ВD делит угол АВС на два равных угла. Как называется отрезок ВD? Изображение:
Ответить
Қазақ тiлi
Пословицы на тему здоровье плиз
Ответить
Русский язык
Как это обозначить схему последнего предложения и рядом записать его характеристику века цели высказывания по эмоциональной окраске
Ответить
Обществознание
Укажите что относится к эмпирическому уровню научного познания? а)наблюдение б)моделирование в)эксперимент г)классификация
Ответить