Сочинения "что сказал мама"

Гость: Гость:

Однажды во время каникул, перед уходом на работу, мама попросила нас с братом убраться в квартире. Мы позавтракали, посмотрели телевизор. Мне позвонили друзья, и мы пошли гулять на улицу. Я катался на велосипеде, потом мы играли в футбол. После обеда гонял на роликах. Друг дал новую компьютерную игру. Пока я её установил, потом немного поиграл, время подошло к вечеру… Пришла с работы мама. В квартире ничего не убрано. Я начал оправдываться. А мама сказала: «Сделал дело, гуляй смело!».