В треугольнике АВС отрезок ВD делит угол АВС на два равных угла. Как называется отрезок ВD? Изображение:

Геометрия

В треугольнике АВС отрезок ВD делит угол АВС на два равных угла. Как называется отрезок ВD? Изображение:

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