В треугольнике АВС отрезок ВD делит угол АВС на два равных угла. Как называется отрезок ВD? Изображение:
Геометрия
В треугольнике АВС отрезок ВD делит угол АВС на два равных угла. Как называется отрезок ВD? Изображение:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВD- это биссектриса угла В
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