Сочинить небольшой диалог-спор любых персонажей диалог должен быть вежливым
Литература
Сочинить небольшой диалог-спор любых персонажей диалог должен быть вежливым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В диалоге учавствуют :миша и гриша(на пример).миша и гриша смотрят футбол и болеют за разные команды: Миша:-сегодня наверно победит цска! Гртша:-да нет сегодня победит зенит! И миша с гришей поспорили ! А в итоге выйграла дружба потому что счёт был 1:1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Построить модель слова радуга. Указать изображение, звучание и написание этого слова.составите и запишите продложение словом радуга.
Геометрия
Математика
От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две моторн??е лодки. Одна шла со скоростью 250м/мин, а другая- со скоростью 20...