Сочинить небольшой диалог-спор любых персонажей диалог должен быть вежливым

Гость: Гость:

В диалоге учавствуют :миша и гриша(на пример).миша и гриша смотрят футбол и болеют за разные команды: Миша:-сегодня наверно победит цска! Гртша:-да нет сегодня победит зенит! И миша с гришей поспорили ! А в итоге выйграла дружба потому что счёт был 1:1