Сочинить сказку о любимом цветке сочинить про розу!

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Роза прекрасный цветок который часто встречается в магазинных прилавков или на клумбе у бабушки.Этот цветок очень красив но и немного опасен тем что на стебле у этого цветка присутствуют шипы.Роза бывает разных видов и окрасов,красная,жёлтая,белая,чайная розы но некоторые утверждают что роза есть и синего цвета.Роза прекрасный цветок!