Сократите дробь. Заранее спасибо)))

Алгебра
Сократите дробь. Заранее спасибо)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)2,5 по крайней мере мне так кажется)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите, сверху укажите падежи имен существительныз, называющих одежду. Осина стоит в красном сарафане.Береза почистила свою белую одежду.Клен раду...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение y-0,3=3/4y+20 целых 1/2
Ответить
Английский язык
Askania-nova-ukrainian national nature reserve срочно нужен текст
Ответить
Математика
В одной книге 16 страниц а в другой 24. за сколько дней можно прочитать эти книги есл??. каждый день читать по 10 страниц
Ответить
Биология
Нуклеоид- клеточная структура...
Ответить