Сократите дробь. Заранее спасибо)))
Алгебра
Сократите дробь. Заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)2,5 по крайней мере мне так кажется)))
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