Напишите сочинение на тему "почему взрослые любят цифры" только так, что бы не бы??о слишком филосовски и что бы учитель поверил в то,что это я сама писала!))

Гость: Гость:

Почему взрослые любят цифры? Мы живём в мире, полном цифр. Вся наша жизнь – погоня за числами. Мы хотим весить на десять килограммов меньше, зарабатывать на десяток тысяч больше. Взрослые так любят цифры, но почему? Порой мы сталкиваемся с тем, что вся человеческая жизнь летит к чертям из-за одной единственной цифры. Люди становятся всё большими материалистами, они всё считают и считают чьи доходы больше, чей дом дороже, чей автомобиль новее. А чувства? Кто сделает выбор между деньгами и душой в пользу второй? Увы, единицы. Естественно, жить вообще без цифр невозможно – это и основа экономики, и просто необходимая в быту вещь, однако люди, а особенно взрослые придают слишком большое значение числам. При знакомстве с человеком, скажите мне, кто спросит его о любимом сорте шоколада или отношению к очередному решению правительства? Руку даю на отсечение, что они спросят его о возрасте, о зарплате, о номере телефона – о цифрах. И никто – о чём-то более глубоком, более важном. Слишком часто цифры становятся для нас не средством, а целью, что превращает людей в холодных, бездушных существ. Взрослые любят цифры за то, что с ними жить проще. Всегда можно прикрыть ими свои изъяны, свои пороки и несовершенства. Жить в мире бесконечных цифр можно, но важно помнить, человек создан для чего-то более высокого, более важного, чем погоня за несуществующим числом – бесконечностью. Так?