В чём вы видите достоинства и недостатки реформы в области просвещения?
История
В чём вы видите достоинства и недостатки реформы в области просвещения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну прежде всего стоит сказать о том, что люди стали получать какое-то образование, возрастало количество учебных заведений, технических институтов,гимназий. В гимназиях делался упор на изучение письма,языков, естественных наук. Это реформа стала важной для России, так скажем, это начальный путь к "образованной" России. Однако учеба в гимназии стоила немалых денег, , да и вообще 80% крестьян все же оставались безграмотными, так как они не могли позволить себе обучение.
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