Решите рациональное уравнение : 108/x+3 + 84/x-3 =8 Хэлп:3
Алгебра
Решите рациональное уравнение : 108/x+3 + 84/x-3 =8 Хэлп:3
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Гость:
Вот и все. Что тут сложного?
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