Сократите дроби. СРОЧНО 2•3•4\2•5•4 1•2•3\3•4•5 2•3•4\5•6•7 •- знак умножения
Математика
Сократите дроби. СРОЧНО 2•3•4\2•5•4 1•2•3\3•4•5 2•3•4\5•6•7 •- знак умножения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*3*4\2*5*4=(сокращаем 4 и 2), получаем 2*3*2*5*4=240; 2)1*2*3\3*4*5=(сокращаем тройки), получаем 1*2*1*4*5=40; 3)2*3*4\5*6*7=умножим все числа, кроме 5=1008 и делим на 5= 201,6.
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