"Сотворение мира" и "Времена года" Гайдна написаны в жанре...

Музыка
"Сотворение мира" и "Времена года" Гайдна написаны в жанре...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Йозеф Гайдн явился создателем светской лирико-созерцательной оратории. Народно -бытовая тематика, поэзия природы, мораль труда и добродетели претворены в ораториях Гайдна "Сотворение мира" (1797) и "Времена года" (1800)
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