Что выражают формы падежа существительных

Русский язык
Что выражают формы падежа существительных
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падеж -это грамматическая категория,показывающая связь данного слова с другими словами в предложении.Формы падежа у имён существительных выражают-окончания.Но,значение падежа у неизменяемых существительных выражается только с помощью предлогов и согласующихся с данным существительным слов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить 10 слов какой какая какая какие
Ответить
Математика
если к одной тонне воды сначала на добавить 4 центнера а затем отлить 135 килограммов в результате получится
Ответить
Русский язык
В каком из этих предложений ошибка 1)Ты сделал работу лучше всех. 2)Он слушал на уро??е более внимательнее.
Ответить
Другие предметы
Помогите написать письмо людям от имени птиц
Ответить
История
1) форма правления в риме после изгнания тарквиния 2)раскройте содержание понятий "республика" "консулы" "народный трибун" "право вет". 3)объясните...
Ответить