Что выражают формы падежа существительных

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Падеж -это грамматическая категория,показывающая связь данного слова с другими словами в предложении.Формы падежа у имён существительных выражают-окончания.Но,значение падежа у неизменяемых существительных выражается только с помощью предлогов и согласующихся с данным существительным слов.