Составить 10 слов какой какая какая какие
Русский язык
Составить 10 слов какой какая какая какие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой-вежливый умный красивый элигантный спортивныйи Т.Д Какая-красивая умная спортивная и Т.Д Какие-умные красивый спортивныe элигантные и Т.Д
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