Солнце садилось,но было невыносимо жарко. подскажите где здесь сложное предложен??е
Русский язык
Солнце садилось,но было невыносимо жарко. подскажите где здесь сложное предложен??е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ало, это и есть все сложное предложение, две грам. Основы:солцне (подлежащее)садилось(сказуемое)-это первая, было жарко(два слова сказуемых:глагол+слово состояния)-это вторая. Но-союз.
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