Солнце взошло в 5:52, а зашло в 18:10, какова долгота дня
Математика
Солнце взошло в 5:52, а зашло в 18:10, какова долгота дня
Ответ(ы):
Гость:
18часов. 10 мин-5 ч. 52мин=17ч. 70 мин- 5ч.52мин.=12ч 18 мин ответ= 12ч 18 мин
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