Синих -5 ш красных -6ш +решаем сложением
Математика
Синих -5 ш красных -6ш +решаем сложением
Ответ(ы):
Гость:
1)5+6=11(шт)- всего шариков
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