Нужно написать программу в паскале, используя оператор цикла с постусловием repeat until. "Определить количество натуральных чисел, рассматривая их в порядке возрастания, сумма кубов которых не превышает 50000."

Информатика

Нужно написать программу в паскале, используя оператор цикла с постусловием repeat until. "Определить количество натуральных чисел, рассматривая их в порядке возрастания, сумма кубов которых не превышает 50000."

Автор: Гость