Нужно написать программу в паскале, используя оператор цикла с постусловием repeat until. "Определить количество натуральных чисел, рассматривая их в порядке возрастания, сумма кубов которых не превышает 50000."
Информатика
Нужно написать программу в паскале, используя оператор цикла с постусловием repeat until. "Определить количество натуральных чисел, рассматривая их в порядке возрастания, сумма кубов которых не превышает 50000."
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