изложение бродил и бродил я по приморскому парку от 3 лица Он бродил по приморском?? парку и увидил три березки толщиной,как детская рука.Он не поверил своим глазам,потому что тут не растут березки.Березки стояли на поляне в гу...

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изложение бродил и бродил я по приморскому парку от 3 лица Он бродил по приморском?? парку и увидил три березки толщиной,как детская рука.Он не поверил своим глазам,потому что тут не растут березки.Березки стояли на поляне в густой траве.В их лесах березы ростут поодиночке. Эти березки привезли вместе с травяной полянкой ,посадили и они прижились.Он глядел на эти березки и видел деревенскую улицу.

Автор: Гость