Самолет в 17 ч 00 мин находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Красн??дара , а во время полета пассажиры встретили новый день 22 сентября , а полет был 11 ч 10 мин .Прилетел в Владивосток . Во сколько прилетел и ...

География

Самолет в 17 ч 00 мин находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Красн??дара , а во время полета пассажиры встретили новый день 22 сентября , а полет был 11 ч 10 мин .Прилетел в Владивосток . Во сколько прилетел и вылетел?

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