Как будет по английски "я сажусь за уроки" или "я иду делать домашнюю работу"

Английский язык
Как будет по английски "я сажусь за уроки" или "я иду делать домашнюю работу"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I go do my homework
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Порция овощного салата и пицца стоят 36 грн. А половина порции салата и пицца стоят 31 грн. Сколько стоит пицца?
Ответить
Русский язык
изложение бродил и бродил я по приморскому парку от 3 лица Он бродил по приморском?? парку и увидил три березки толщиной,как детская рука.Он не пов...
Ответить
География
Самолет в 17 ч 00 мин находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Красн??дара , а во время полета пассажиры встретили новый день 22 сен...
Ответить
Информатика
Нужно написать программу в паскале, используя оператор цикла с постусловием repeat until. "Определить количество натуральных чисел, рассматривая ...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. 7940÷40, 6780÷90,47350:60,23070÷40. С остатком.Как их правильно записать? Я вообще не понимаю как их записывать
Ответить