Как будет по английски "я сажусь за уроки" или "я иду делать домашнюю работу"
Английский язык
Как будет по английски "я сажусь за уроки" или "я иду делать домашнюю работу"
Ответ(ы):
Гость:
I go do my homework
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