Порция овощного салата и пицца стоят 36 грн. А половина порции салата и пицца стоят 31 грн. Сколько стоит пицца?

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Порция овощного салата и пицца стоят 36 грн. А половина порции салата и пицца стоят 31 грн. Сколько стоит пицца?

Автор: Гость