Порция овощного салата и пицца стоят 36 грн. А половина порции салата и пицца стоят 31 грн. Сколько стоит пицца?
Математика
Порция овощного салата и пицца стоят 36 грн. А половина порции салата и пицца стоят 31 грн. Сколько стоит пицца?
Ответ(ы):
Гость:
26 Бо всього в нас було 36 гривень Половину салата і піццу ми забрали Залишилось 5 грн (36-31=5) 5 грн - половина салата 36-5*2=26
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