Сообщение на тему Личные местоимения

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Местоимение - это часть речи. Я,ты,он,она,оно, мы, вы, они - личные местоимения. Личные местоимения отвечают на тот же вопрос, что и имена существительные. Они указывают на предмет, но не называют его. Личные местоимения позволяют избегать повторов и служат для связи предложений в тексте. Например: ЛАСТОЧКА закружилась над лугом. ОНА ищет корм для птенцов.Личные местоимения могут быть ед. числа (я, ты, он, она, оно) и мн. числа (мы, вы, они)