Сообщение на тему:земля во вселенной

География
Сообщение на тему:земля во вселенной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вселенная - космическое пространство, в котором находятся небесные тела - астероиды, звёзды, планеты, в том числе и наша планета Земля. Появление и развитие жизни на Земле - это уникальное явление во всей Солнечной системе.    Земля зародилась в плазме Солнца и выведена им на околосолнечную орбиту более 4.5 млрд. лет назад. Юная Земля облетала вокруг Солнца примерно за 8 часов, а на оборот вокруг своей оси затрачивала около 1 часа. Земля представляла собой сферу радиусом в 1.5-2 раза меньше радиуса современной Земли. У Земли была горячая плазменная атмосфера, поэтому юная Земля светилась как звезда.    Из-за быстрого вращения Земли на околосолнечной орбите часть расплавленного слоя в виде большой капли отделилась от Земли и стала вращаться вокруг неё. Так образовалась Луна. За 4.5 млрд. лет Земля и Луна удалились по спирали от Солнца и заняли современные орбиты.    Древнейшая Земля мало напоминала планету, на которой мы сейчас живём. Кислорода в воздухе не было, часто в атмосфере гремели грозы и на планете извергались вулканы, было жёсткое ультрафиолетовое излучение от Солнца.     Жизнь на Земле возникла примерно 3.8-4 млрд. лет назад. К тому времени Земля уже сформировалась как планета и удерживала своим гравитационным полем вторичную атмосферу.    Далее эволюция жизни на Земле характеризовалась тенденцией к постепенному ускорению, повышался уровень организации живых существ, позволяющий освоить специфические условия среды на всей поверхности планеты Земля.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие факторы позволили партии большевиков прийти к власти и удержать ёё в своих ??уках?
Ответить
Физика
Лыжник начинает спускаться с горы со скоростью 2 м.с и движется с ускорением 0.3 м.с ??акую скорость он приобрел за 8 с спуска .какова длина спуска?
Ответить
Математика
В первой связке на 55 шаров больше чем во второй .сколько шаров в каждой связке если во второй связке в 5 раз меньше шаров чем в первой .только без...
Ответить
Другие предметы
Как будет 15 яблок на татарском
Ответить
Алгебра
Дам 42 балла, помогите пожалуйста. Буду очень благодарен.
Ответить