Сообщение на тему:земля во вселенной

Гость: Гость:

Вселенная - космическое пространство, в котором находятся небесные тела - астероиды, звёзды, планеты, в том числе и наша планета Земля. Появление и развитие жизни на Земле - это уникальное явление во всей Солнечной системе. Земля зародилась в плазме Солнца и выведена им на околосолнечную орбиту более 4.5 млрд. лет назад. Юная Земля облетала вокруг Солнца примерно за 8 часов, а на оборот вокруг своей оси затрачивала около 1 часа. Земля представляла собой сферу радиусом в 1.5-2 раза меньше радиуса современной Земли. У Земли была горячая плазменная атмосфера, поэтому юная Земля светилась как звезда. Из-за быстрого вращения Земли на околосолнечной орбите часть расплавленного слоя в виде большой капли отделилась от Земли и стала вращаться вокруг неё. Так образовалась Луна. За 4.5 млрд. лет Земля и Луна удалились по спирали от Солнца и заняли современные орбиты. Древнейшая Земля мало напоминала планету, на которой мы сейчас живём. Кислорода в воздухе не было, часто в атмосфере гремели грозы и на планете извергались вулканы, было жёсткое ультрафиолетовое излучение от Солнца. Жизнь на Земле возникла примерно 3.8-4 млрд. лет назад. К тому времени Земля уже сформировалась как планета и удерживала своим гравитационным полем вторичную атмосферу. Далее эволюция жизни на Земле характеризовалась тенденцией к постепенному ускорению, повышался уровень организации живых существ, позволяющий освоить специфические условия среды на всей поверхности планеты Земля.