Сообщение о Марсе 10-15 предложений

Биология
Сообщение о Марсе 10-15 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Марс четвертая планет от солнца.Он относится к планетам земной группы. Красный цвет обусловлен большим содержание на поверхности железа.У марс есть два спутника Фобос и Деймос. Вода на Марсе существовать не может т.к. при его давлении (меньше земного в 170 раз)температура кипения у воды 2 градуса,она сразу испарится. атмосфера у Марса слабая.,разряженная.На Марсе расположена самая высокая гора в солнечной системе Олимп.Верхний слой полярных шапок состоит из "сухого" льда.На марсе расположены таинственные долины напоминающие русла рек.
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