Сообщение о работе пожарных

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Пожарный — сотрудник спецслужбы, деятельность которой направлена на профилактику и ликвидацию возгораний разной степени сложности. Когда речь идёт о полномасштабном пожаре - тут в бой со стихией вступают отважные профессионалы. При возникновении пожара сигнал поступает в дежурную службу. Когда поступает сигнал тревоги, дежурные бойцы должны за 20 секунд надеть специальную одежду, после чего немедленно сесть в машину и выехать. От того, как быстро прибудет машина на место происшествия, часто зависят жизни многих людей. Работа тяжелая. Профессия пожарного — одна из самых сложных профессий в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести… Но самое трудное – это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то друг