Сообщение о растениях 5 класс биология

Биология
Сообщение о растениях 5 класс биология
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Растения окружают нас везде: дома, на улице, на работе.  На нашей планете существует около 10 тысяч разных ядовитых растений! Человек давно старается использовать эти растения для охоты на животных, обороны и в медицине. В основном ядовитые растения находятся на территории тропических стран. В лесах США, а также на Альтийских островах растёт настоящие "дерево смерти"- марцинелла. Оно испускает такие ядовитые вещества, которые опасны для человека: стоит немного постоять рядом с этим древом и можно заработать тяжелое отравление.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Название деревни ноздрева в поэме Гоголя "мертвые души", пожалуйста
Ответить
Математика
Почему снежинки иногда летят вверх, а дождь всегда падет вниз?
Ответить
Математика
От одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 час отправились начала автобус затем легковое такси средняя скорость автобуса 60...
Ответить
Русский язык
Всегда ли можно по окончаниям существительного определить их род? Как это следует делать?
Ответить
Русский язык
Цапля важная,носатая,целый день стоит, как статуя. найти слова,в котором одна букв?? обозначает два звука?и в каком слове эта же буква обозначает о...
Ответить