Сообщение о растениях 5 класс биология

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Растения окружают нас везде: дома, на улице, на работе. На нашей планете существует около 10 тысяч разных ядовитых растений! Человек давно старается использовать эти растения для охоты на животных, обороны и в медицине. В основном ядовитые растения находятся на территории тропических стран. В лесах США, а также на Альтийских островах растёт настоящие "дерево смерти"- марцинелла. Оно испускает такие ядовитые вещества, которые опасны для человека: стоит немного постоять рядом с этим древом и можно заработать тяжелое отравление.