Сообщение о животноводстве

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Животноводство — наиболее древний промысел человечества после охоты, собирательства и рыболовства, освоенный, наряду с земледелием, в неолите, во время так называемой неолитической революции. Появлению животноводства предшествовал процесс одомашнивания определённых видов диких зверей, которые могли жить рядом с человеком, принося при этом ему определённую пользу — как источник пищи (мясо, молоко, птичьи яйца), источник сырья для изготовления одежды или строительства хижин (например, шкуры), как рабочие (например, тянущие плуг) или ездовые животные, как животные для охраны имущества (собака, кошка). Как и земледелие, животноводство позволяло обеспечивать более стабильное и предсказуемое пропитание, и таким образом сокращало затраты времени на поиски пищи по сравнению с обществами, занимавшимися охотой и собирательством. К тому же, разведение определённых видов животных позволяло транспортировать грузы на большие расстояния и положило начало разветвлённой торговле. Многие учёные сходятся во мнении, что эти факты послужили мощным импульсом для развития культуры, новых бытовых изобретений, а также более крупных обществ и народностей, возникавших на основе объединяющей их идентичности. Пригодными для одомашнивания и получения животноводческих продуктов оказались коровы, козы, овцы, свиньи, верблюды, олени и некоторые другие животные. Установлено, что естественные ареалы большинства этих видов пересекались в регионе так называемого Плодородного полумесяца на Ближнем Востоке, что дало обитавшим в нём народам преимущество в развитии и повлекло за собой возникновение первых цивилизаций, в том числе шумеров, вавилонян, египтян, ассирийцев и финикийцев.