Сообщение развитие культуры в современной России..................

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Конец 20 - начало 21 века -один из сложных и противоречивых периодов в развитии отечественной культуры. Удалось сохранить большинство научных учреждений и обеспечить преемственность научных школ. Заслуженным признанием достижений российской науки стало присвоение ряду российских ученых престижных международных научных премий. Мощный импульс получили общественные науки, освободившиеся от диктата государственной идеологии. Многие из общественных дисциплин прекратили свое существование. С конца 1990-х годов началось проведение новой реформы по модернизации образовательной системы. Ее основными чертами стали: восстановление системы массового дошкольного образования, формирование региональных моделей профессионального образования, обеспечение доступа в Интернет для всех школ страны, проведение эксперимента по введению единого общенационального экзамена на аттестат зрелости выпускников средней школы, зачисление в вузы по результатам единого экзамена, установление дифференцированной платы за обучение. Значительно возросла роль религии в жизни общества. Восстанавливаются старые и строятся новые храмы и монастыри. Церковь активно участвует в общественной жизни. Столь же существенную роль в возрождении духовных ценностей играют в современной России и другие традиционные религии: мусульманство, иудаизм, буддизм. Важнейшей чертой духовной жизни стало все усиливающееся влияние средств массовой информации на общественное сознание. В России к концу 1990-х гг. существовало около 300 государственных и почти 500 частных телеканалов. Сформировалась система спутникового телевидения. Современное отечественное искусство и литературу отличают коммерциализация и деидеологизация, развитие массовой культуры. Динамично развивается театр: наряду с государственными появились частные театры, большое распространение получили антрепризы, театры-студии. На российской сцене начали осваиваться новые театральные жанры. Возрождается отечественный кинематограф. Современное изобразительное искусство и скульптура представлены широким спектром художественных направлений. Современные художники получили возможность выставляться в многочисленных художественных галереях, активизировались их контакты с западными коллегами. В литературе произошла смена поколений. Существенную роль в возрождении общественного интереса к современной прозе играют ежегодные негосударственные литературные премии. Существенные изменения наметились в музейной жизни. Произошло переоформление экспозиций, из запасников были возвращены произведения советского искусства. Частыми стали выставки зарубежного искусства и выставки российского искусства за рубежом. Широкое развитие получила культура массовых зрелищ и праздников, в том числе и спортивных. Идет процесс восстановления, в основном на коммерческой основе, инфраструктуры массового спорта. Сформировалась система профессиональных спортивных клубов в игровых видах спорта (футбол, баскетбол, хоккей). Широко применяется практика выступления российских спортсменов за спортивные клубы других стран. ВЫВОД: в целом в конце 20 - начале 21 веков культура оказалась в непростом положении, переживая период адаптации к условиям рыночной экономики и социальной дифференциации общества, испытывая острую необходимость государственной поддержки при сохранении творческой свободы и художественного многообразия.